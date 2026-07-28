We Make Berlin Market

2. August 2026

Eine Person bekommt ein florales Tattoo auf ihre Hand gemalt.

© dpa

Wer die Berliner Kreativszene abseits großer Ausstellungen und etablierter Labels erleben möchte, hat im Manifesto Market die Gelegenheit dazu.

Für einen Tag kommen hier Künstler:innen, Musiker:innen, Tätowierer:innen und unabhängige Kreative zusammen, um ihre Arbeit, Ideen und Projekte zu präsentieren. An den Ständen von 25 lokalen Brands und Makers gibt es Schmuck, Illustrationen, Keramik, Kunst und Design zu entdecken. Dazu kommen Workshops, Tarot-Readings, Tooth Gems, Tattoos und eine Live-Performance von @ladydinaofficial.

Gastronomisches Angebot im Manifesto Market

Zwischen Gesprächen, neuen Entdeckungen und kreativen Impulsen sorgen die vierzehn Restaurants und die Bar des Manifesto Market im The Playce am Potsdamer Platz für kulinarische Abwechslung und einen entspannten Rahmen, um den Tag in guter Gesellschaft zu verbringen.

Auf einen Blick

Designmarkt
We Make Berlin Market
Termine
2. und 30. August 2026
Location
Manifesto Market im The Playce am Potsdamer Platz
Öffnungszeiten
12 bis 18 Uhr
Eintritt
Noch nicht bekannt

Manifesto Market im The Playce am Potsdamer Platz

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Alte Potsdamer Straße 7
10785 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Berliner Augenblick Juni 2011

© dpa

Designmärkte in Berlin

Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt.  mehr

Aktualisierung: 28. Juli 2026