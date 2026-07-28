We Make Berlin Market

© dpa
Designmärkte in Berlin
Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr
© dpa
Wer die Berliner Kreativszene abseits großer Ausstellungen und etablierter Labels erleben möchte, hat im Manifesto Market die Gelegenheit dazu.
Für einen Tag kommen hier Künstler:innen, Musiker:innen, Tätowierer:innen und unabhängige Kreative zusammen, um ihre Arbeit, Ideen und Projekte zu präsentieren. An den Ständen von 25 lokalen Brands und Makers gibt es Schmuck, Illustrationen, Keramik, Kunst und Design zu entdecken. Dazu kommen Workshops, Tarot-Readings, Tooth Gems, Tattoos und eine Live-Performance von @ladydinaofficial.
Zwischen Gesprächen, neuen Entdeckungen und kreativen Impulsen sorgen die vierzehn Restaurants und die Bar des Manifesto Market im The Playce am Potsdamer Platz für kulinarische Abwechslung und einen entspannten Rahmen, um den Tag in guter Gesellschaft zu verbringen.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr
© till beck/stock.adobe.com
Die Berliner Flohmärkte, Kunstmärkte und Trödelmärkte laden vor allem an den Wochenenden zum Feilschen, Stöbern und Kaufen ein. mehr
© Mutesouvenir (Kai Bienert)
Die Wochenend-Tipps von Berlin.de - das Original: Das Berlin-Programm für das Wochenende vom 31. Juli bis 2. August 2026 in der Hauptstadt. mehr