We Make Berlin Market

Für einen Tag kommen hier Künstler:innen, Musiker:innen, Tätowierer:innen und unabhängige Kreative zusammen, um ihre Arbeit, Ideen und Projekte zu präsentieren. An den Ständen von 25 lokalen Brands und Makers gibt es Schmuck, Illustrationen, Keramik, Kunst und Design zu entdecken. Dazu kommen Workshops, Tarot-Readings, Tooth Gems, Tattoos und eine Live-Performance von @ladydinaofficial.