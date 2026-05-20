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Designmärkte in Berlin
Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr
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Wer seine Kleidung nicht von der Stange kaufen will, hat am Wochenende die Chance, außergewöhnliche Stücke von queeren Designerinnen zu erstehen.
Zwanzig Designerinnen, überwiegend queer, präsentieren auf dem kuratierten Independent-Modemarkt ihre neuesten Kreationen. Die lokal gefertigten Kleidungsstücke von Slow-Fashion-Marken und Upcycling-Projekten, Sterlingsilberschmuck mit alternativen Designs, verspielten Accessoires für Sommer- und Festival-Outfits sowie einzigartigen Stücke, entstehen abseits von Trends und Plattformzwang. Das Event fördert eine Community, die Mode mit Haltung und Geschichte lebt. Der Modemarkt findet Indoor und im Garten statt. Es gibt außerdem Drinks, Tatoo-Kunst und Musik von DJs.
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