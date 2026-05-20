Independent Modemarkt

22. und 23. Mai 2026

Symbolbild für Modeschmuck

Symbolbild: Umgeben von Modeschmuck wird eine Kalimba von zwei Händen bespielt.

© dpa

Wer seine Kleidung nicht von der Stange kaufen will, hat am Wochenende die Chance, außergewöhnliche Stücke von queeren Designerinnen zu erstehen.

Zwanzig Designerinnen, überwiegend queer, präsentieren auf dem kuratierten Independent-Modemarkt ihre neuesten Kreationen. Die lokal gefertigten Kleidungsstücke von Slow-Fashion-Marken und Upcycling-Projekten, Sterlingsilberschmuck mit alternativen Designs, verspielten Accessoires für Sommer- und Festival-Outfits sowie einzigartigen Stücke, entstehen abseits von Trends und Plattformzwang. Das Event fördert eine Community, die Mode mit Haltung und Geschichte lebt. Der Modemarkt findet Indoor und im Garten statt. Es gibt außerdem Drinks, Tatoo-Kunst und Musik von DJs.

Auf einen Blick

Designmarkt
F*ck the Internet - Curated Fashion Market
Location
GlogauAir
Beginn
22. Mai 2026
Ende
23. Mai 2026
Öffnungszeiten
Freitag von 16 bis 22 Uhr
Samstag von 12 bis 20 Uhr
Eintritt
3 Euro

GlogauAir

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Adresse
Glogauer Str. 16
10999 Berlin

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