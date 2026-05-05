Garten Lust & Kunst Genuss

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Designmärkte in Berlin
Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr
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Auf dem Design- und Staudenmarkt in der Gartenstadt Frohnau bieten rund 120 Kunstschaffende und ausgewählte Staudenhändler:innen ihre Ware feil.
Wer seinen Garten in diesem Jahr verschönern möchte, kann auf dem alljährlichen Frühlingsmarkt schöne Stauden kaufen und interessante Gartendekorationen, sowie lustige Tonfiguren finden. Neben feiner Keramik, luftigen Sommerkleidern, edlen Hüten und fröhlichen Kinderoutfits bieten die Kunsthandwerker:innen weitere ansprechende Dinge, die mit Liebe in kleinen Ateliers und Werkstätten hergestellt wurden.
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