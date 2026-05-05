Garten Lust & Kunst Genuss

9. und 10. Mai 2026

Menschen auf dem Design- und Staudenmarkt

Menschen schlendern zwischen den Marktständen des Design- und Staudenmarktes Garten Lust & Kunst Genuss, wo Pflanzen und Gartenmöbel angeboten werden.

© Kunsthand-Berlin

Auf dem Design- und Staudenmarkt in der Gartenstadt Frohnau bieten rund 120 Kunstschaffende und ausgewählte Staudenhändler:innen ihre Ware feil.

Wer seinen Garten in diesem Jahr verschönern möchte, kann auf dem alljährlichen Frühlingsmarkt schöne Stauden kaufen und interessante Gartendekorationen, sowie lustige Tonfiguren finden. Neben feiner Keramik, luftigen Sommerkleidern, edlen Hüten und fröhlichen Kinderoutfits bieten die Kunsthandwerker:innen weitere ansprechende Dinge, die mit Liebe in kleinen Ateliers und Werkstätten hergestellt wurden.

Auf einen Blick

Design- und Staudenmarkt
Garten Lust & Kunst Genuss 2026
Beginn
9. Mai 2026
Ende
10. Mai 2026
Öffnungszeiten
11 bis 18 Uhr
Eintritt
Frei

Zeltinger Platz

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Adresse
Zeltinger Platz 1
13465 Berlin Reinickendorf

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