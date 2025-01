Wochenmarkt auf dem Winterfeldtplatz

Auf dem Winterfeldtplatz gibt's nicht nur richtig gutes Essen, sondern auch alles andere, was das Herz begehrt, häufig in Bio-Qualität: Obst, Gemüse, Käse, Metzgerware und selbstgemachte Produkte oder Haushaltsgegenstände und ausgefallene Kleidung.



Hier kann man auch einfach nur zum Flanieren und Schlemmen vorbeikommen. Die internationale Küche und die leckeren Gerichte aus unterschiedlichsten Ländern sind wirklich einladend.



Und das Beste: Die gemütliche Marktatmosphäre auf dem Winterfeldtplatz gibt es zweimal wöchentlich. An den anderen Tagen laden zahlreiche Kneipen, Cafés und Restaurants ein und machen den Platz zu einem belebten Ort. Ein kleiner Spielplatz direkt an der Matthias-Kirche sowie der Marktbrunnen mit Trinkwasser runden das Bummel-Ambiente ab.