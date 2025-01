Ökomarkt am Nordbahnhof

Der Bio-Markt findet jeden Mittwoch auf dem Elisabeth-Schwarzhaupt-Platz am Nordbahnhof in Berlin-Mitte statt. Erzeuger aus Berlin und dem Umland bieten frische und regionale Produkte aus kontrolliert ökologischem Anbau an. Zum Angebot zählen Grundnahrungsmittel wie frisches Obst und Gemüse, Brot und Backwaren, Käse, Eier, Fleisch und Wurst. Besucher finden auf dem Ökomarkt auch Fisch aus Wildfang sowie saisonale Kräuter aus Wildsammlung. Darüber hinaus gibt es je nach Nachfrage wechselnde Angebote mit Produkten wie ayurvedische Feinkost, Rohkost und Tofu. Die Imbissstände locken mit frischen Bio-Snacks wie Pizza aus dem Lehmofen und Crêpes.