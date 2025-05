Interkultureller Garten Bunte Beete

Die Begegnung, der Austausch und die Verständigung von Menschen unterschiedlicher ethnischer, sprachlicher und kultureller Herkunft waren daher immer wichtige Motive der Gartengemeinschaft. Rund 30 aktive GärtnerInnen aus 10 Ländern beteiligen sich an den Arbeiten und Aktivitäten im Garten. Viele von ihnen sind seit der ersten Stunde mit dabei.



Der Garten befindet sich auf dem Schulgelände des Oberstufenzentrums "Handel 1" in Berlin-Kreuzberg. Auf der 1200m² großen Fläche gibt es 23 individuelle Parzellen, die meist von mehreren Menschen gemeinsam bearbeitet werden. Auf der übrigen Gemeinschaftsfläche, die von allen genutzt und gepflegt wird, wachsen viele verschiedene Obstbäume, Kräuter und Blumen.



Einmal pro Monat ist Gartentag, an dem alle zusammenkommen, gemeinsam gärtnern, sich austauschen und unterstützen. Eine Besonderheit des Gartens ist ein eigener Grundwasserbrunnen. Gärtnerische Schwerpunkte sind verschiedene biologische Anbaumethoden und eine große biologische Vielfalt.