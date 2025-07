Bücherbox Weskammstraße

Der exakte Standort des Bücherschrankes ist an der Bushaltestelle Weskammstraße 15 - 19/ Ecke Hildburghauser Straße in der Nähe der Bushaltestelle des M82.

Hier ist ein reger Büchertausch im Gange. Anwohner:innen stöbern nach interessanten Büchern und kommen miteinander ins Gespräch, sodass die Bücherbox auch ein Ort des nachbarschaftlichen Austauschs ist. Die Bücherbox in Trägerschaft des BWV zu Köpenick eG ist rund um die Uhr geöffnet.