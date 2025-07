Bücherbox Waldsassener Straße

Der exakte Standort des Bücherschrankes ist an der Endhaltestelle des M77 und des M82 an der Ecke Tirschenreuther Ring. Lesebegeisterte Marienfelder:innen können sich hier gerne mit neuem Lesestoff versorgen. Ehrenamtliche aus dem Gebiet kümmern sich um die Pflege der Box, der Sortierung und Aktualisierung des Inhaltes.



Die Bücherbox ist täglich in der Zeit von 9.00 bis mindestens 18.00 Uhr geöffnet. Finanziert wurde sie aus Mitteln des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg im Rahmen der Quartiersentwicklung Waldsassener Straße.