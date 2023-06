Miki's Bücherbox am Michaelkirchplatz

Lesen, mitnehmen, tauschen: In der Bücherzelle am Michaelkirchplatz stehen fast immer Bücher in mehreren Sprachen.

Die Bücherbox am Michaelkirchplatz wurde von der Wohnungsbaugenossenschaft Berolina aufgestellt. Die gelb, dunkelrot und hellrot gestrichene Bücherzelle ist meist gut befüllt mit Werken verschiedener Genres und in verschiedenen Sprachen.

Miki's Bücherzelle in Mitte

Öffentliche Bücherschränke in der Nähe

© dpa Heinrich's Bücherbox Die Straßenbibliothek ist in einer alten, sattgrün gestrichenen Telefonzelle zu Hause. mehr

© dpa Bücherzelle an der Schwimmhalle Fischerinsel Der öffentliche Bücherschrank an der Gertraudenstraße bietet zahlreiche Bücher zum Mitnehmen und Ausleihen. Er ist rund um die Uhr zugänglich. mehr

