Biblioboxx am Centre Français

Unter Motto "Bring ein Buch - nimm ein Buch lies ein Buch!" sind Lesefreund:innen rund um die Uhr in der Bücherbox am Centre Français in Wedding willkommen. Der offene Bücherschrank wurde anlässlich des 50. Jahrestages des Élysée-Vertrags zwischen Deutschland und Frankreich gebaut. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt von französischen und deutschen Auszubildenden vom Kreuzberger Oberstufenzentrum für Konstruktionsbautechnik (Hans-Böckler-Schule). In der Biblioboxx gibt es französische, aber auch deutschsprachige und manchmal auch andere fremdsprachige Bücher.