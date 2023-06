Bücherbox in der Mellenseestraße

Zahlreiche Bücher zum Mitnehmen und Ausleihen sind in einer ausrangierten, blau und türkis gestrichenen Telefonzelle in der Mellenseestraße 5 in Berlin-Friedrichsfelde zu finden. Mit der Bücherbox hat der Bezirk Lichtenberg einen Ort für Kommunikation und Austausch geschaffen. Das Bezirksamt hat das Projekt gemeinsam mit der Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg umgesetzt. Das Kiezforum Melle24 hat die Patenschaft übernommen.