Bücherboxx am Mierendorffplatz

Eine ausrangierte Telefonzelle gefüllt mit Büchern lädt zum Stöbern und Schmökern auf dem Mierendorffplatz in Charlottenburg ein. Sie steht auf dem südlichen Teil des Mierendorffplatzes - dem dreieckigen Areal auf dem sonst der Wochenmarkt stattfindet. Die Mierendorffboxx ist einer der ältesten öffentlichen Bücherschränke in Berlin. Sie existiert bereits seit 2011 an diesem Standort.