Rund 50 km östlich von Berlin in der Märkischen Schweiz erstreckt sich der Schermützelsee, der für seine türkisblaue Farbe im Sommer bekannt ist.

Strandbad am Schermützelsee

Der 146 Hektar große Schermützelsee ist der größte See in der Märkischen Schweiz und erfreut sich vor allem bei badehungrigen Berlinern größter Beliebtheit. Der See ist an seiner tiefsten Stelle 38 Meter tief, besitzt eine gute Wasserqualität und erlaubt dank seiner Wasserklarheit Sichttiefen bis zu 3,5 Metern. Das Strandbad liegt bei Buckow am nordöstlichen Ufer.