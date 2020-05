Zwischen sieben Seen inmitten ausgedehnter Wälder liegt der staatlich anerkannte Erholungsort Lychen.

Lychen, die Flößerstadt

In dieser Gegend war die Holzwirtschaft, und damit auch das Flößen, ein ausgeprägter Wirtschaftszweig. Über die Lychener Gewässer und die Havel transportierten Flößer das Holz bis nach Berlin und weiter. Das jährliche Flößerfest und das Museum halten die Tradition lebendig. Warme Sommertage verbringt man am besten auf dem Wasser, entweder bei einer traditionellen Floßfahrt mit dem "Pläätz" oder mit Hilfe von Muskelkraft auf dem Hydrobike. Die verschiedenen Seen kann man per Kanu oder Kajak erkunden, Nesselpfuhl und Wurlsee auch mit dem Solarboot.