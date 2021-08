Bahnstreik: Wie Fahrgäste ihr Geld zurückbekommen

Bahnfahrer, die von einem Streik betroffen sind, haben die Möglichkeit, sich den Fahrpreis erstatten zu lassen. Eine Anleitung, wie Fahrgäste am besten vorgehen.

Antrag auf Fahrpreiserstattung ausfüllen und einsenden

Als Erstes müssen Bahnkunden ein Fahrgastrechteformular ausfüllen, zu finden ist es als PDF auf der Webseite der Bahn. Originalfahrkarten, Kopien von Zeitkarten oder Originalbelege einer Hotelübernachtung müssen beigelegt werden. Das Formular entweder in einem DB Reisezentrum abgeben oder per Post an das Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt/Main schicken. Ein Entschädigungsanspruch kann auch online über das eigene Kundenkonto und im DB Navigator geltend gemacht werden.