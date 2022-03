Solidarität mit der Ukraine: Veranstaltungen der Berliner Kulturszene

Um Solidarität mit der Ukraine zu bekunden, finden an Kulturinstitutionen in der Hauptstadt viele Spendenaktionen und Benefizkonzerte statt.

In Museen, Galerien und Gedenkstätten und bei Veranstaltungen gilt in Innenräumen FFP2-Maskenpflicht. Bei Veranstaltungen gelten je nach Größe Zugangsbeschränkungen (3G oder 2G Plus). Weitere Informationen »

© Staatliche Museen zu Berlin/Simon Menges

Unter dem Motto "Our Space to Help" wird die Neue Nationalgalerie am 5. und 6. März 2022 zu einem Ort des Austauschs und der Hilfe. Es werden Spenden gesammelt und am offenen Mikrophon können eigene Gedanken, Musik oder Literatur geteilt werden. Viele Künstler:innen und Musiker:innen haben ihre Teilnahme bereits angekündigt. mehr