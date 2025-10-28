Südliche Blumberger-Damm-Brücke für Verkehr freigegeben

Ute Bonde, Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, sagte zur Eröffnung: "Heute sehen wir, dass es sich gelohnt hat, groß zu denken." Der komplette Abschnitt wurde grundhaft erneuert – mit neuen Fahrbahnen, modernen Bushaltestellen, erneuerten Leitungen und vor allem mit sicheren, beidseitigen Radverkehrsanlagen. "Wir investieren hier in Zukunftsfähigkeit. Und wir haben gezeigt: Wenn alle an einem Strang ziehen, können Bauzeit und Kostenrahmen eingehalten – ja sogar unterschritten werden“, so Bonde.