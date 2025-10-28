Aktuelle Sprache: Deutsch

Südliche Blumberger-Damm-Brücke für Verkehr freigegeben

    Ute Bonde (r), Berliner Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Juliane Witt (l), Berliner Bezirksstadträtin für Soziales und Bürgerdienste, und Michael Biel, Berliner Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, haben während des Festaktes der Verkehrsfreigabe der südlichen Blumberger-Damm-Brücke das symbolische Band durchgeschnitten.

    Autos und ein Lkw fahren nach der Verkehrsfreigabe der südlichen Blumberger-Damm-Brücke über die Brücke.

Der Neubau der Brücke über den Blumberger Damm in Berlin-Marzahn ist fertig. Am Dienstagvormittag wurde er bei einem Festakt offiziell eröffnet und für den Verkehr freigegeben.

Nach knapp 4,5 Jahren Bauzeit ist die neue Südliche Blumberger Damm Brücke für den Verkehr freigegeben worden. Mit der Verkehrsfreigabe wird eine wichtige Verkehrsverbindung für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf wiederhergestellt. Die Brücke, die Bahngleise und den Wuhlgartenweg überspannt, dient insbesondere der Anbindung des Unfallkrankenhauses Berlin und als wichtige Nord-Süd-Verbindung zwischen Landsberger Allee und der Bundesstraße B1/5.

Fahrbahnen, Leitungen und Radverkehrsanlagen erneuert

Ute Bonde, Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, sagte zur Eröffnung: "Heute sehen wir, dass es sich gelohnt hat, groß zu denken." Der komplette Abschnitt wurde grundhaft erneuert – mit neuen Fahrbahnen, modernen Bushaltestellen, erneuerten Leitungen und vor allem mit sicheren, beidseitigen Radverkehrsanlagen. "Wir investieren hier in Zukunftsfähigkeit. Und wir haben gezeigt: Wenn alle an einem Strang ziehen, können Bauzeit und Kostenrahmen eingehalten – ja sogar unterschritten werden“, so Bonde.

Neubau war «zwingend erforderlich»

Der Ersatzneubau der knapp 36 Meter langen Brücke war aufgrund des schlechten Zustands des bisherigen Bauwerks und der verbauten Baumaterialien «zwingend erforderlich», wie die Verkehrsverwaltung mitteilte.

Autor:in: BerlinOnline/dpa
Quelle: Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
Veröffentlichung: 28. Oktober 2025
Letzte Aktualisierung: 28. Oktober 2025

