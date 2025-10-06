Blutreserven knapp: DRK ruft zur Erstspende auf

Das DRK ruft vor allem Erstspender auf. «Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg», betonte Schweiger. Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer würden nach und nach in den kommenden Jahren aus gesundheitlichen Gründen ausfallen. Menschen ab 18 Jahren, aber auch im mittleren Alter müssten jetzt immer mehr nachrücken. Eine Blutspende dauert etwa 45 Minuten und könne für die Menschen so viel Gutes bewirken. Generell fehlt es an Nachwuchs. «Das ist ein schleichender Prozess, der sich auch noch etwa ein Jahrzehnt hinziehen wird.»