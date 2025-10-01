14 Berlinerinnen und Berliner bekommen den Verdienstorden des Landes

Auch der Musiker Dietmar Maria Hegemann, der als Pionier der Berliner Techno- und Clubszene gilt, erhält einen Landesorden, genau wie die die frühere Berliner Finanzsenatorin Christiane Krajewski, die als Präsidentin von Special Olympics Deutschland daran arbeitet, das Bewusstsein für die Rechte von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung zu stärken. Einen Landesorden bekommt auch der langjährige Reporter für den Rundfunk Berlin-Brandenburg, Ulli Zelle. Geehrt werden Janine von Wolfersdorff, die sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine für die Lieferung von Hilfsgütern engagiert hat, und die Präsidentin der Berliner Handwerkskammer, Carola Zarth, die sich seit Jahren für Frauen im Handwerk starkmacht.