Neuer Abschnitt der A100 wird freigegeben

«Die Stadtautobahn zieht den Verkehr aus den Wohngebieten raus», sagte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner im RBB-Inforadio. «Damit entlasten wir auch die Wohngebiete und das ist mein Ziel und deshalb freue ich mich heute.» Auch der nächste Abschnitt der Autobahn über die Spree Richtung Friedrichshain und Lichtenberg solle gebaut werden, betonte Wegner. Das sei ein seit langem geplantes Projekt des Bundes und nicht des Landes Berlin. Damit werde endlich auch der Ostteil Berlins viel stärker und besser erschlossen. «Wir brauchen diese leistungsfähige Infrastruktur in Berlin, damit sich die Verkehre nicht durch die Wohngebiete ziehen.» Auf diese Investition des Bundes «sollte und kann Berlin gar nicht verzichten».