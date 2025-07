«Es wird verdammt nass», sagte DWD-Meteorologin Cathleen Hickmann der dpa. Lokal könnten ab etwa 14 oder 15 Uhr auch bis zu 50 Liter fallen, was in etwa dem Monatsmittel in Berlin und Brandenburg entspreche. Sollte es dazu noch gewittern, könnte die Kombination sogar für 70 bis 80 Liter Regen sorgen, so die Meteorologin. Das sei aber für Berlin weniger wahrscheinlich.