Senat berät zu Gesetz zur dauerhaften Sicherung von Kleingärten

Der Senat hat einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. «Uns ist es ernst damit, den derzeitigen Bestand von landeseigenen Kleingartenflächen zu bewahren», sagte Umweltsenatorin Ute Bonde (CDU). Nach ihren Worten sollen Gartenanlagen dort in Zukunft nur noch in sehr engen Grenzen umgewidmet, also abgebaut werden dürfen.