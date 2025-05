«Games-Hauptstadt»: Computerspielpreis langfristig in Berlin verankern

Der nächste Deutsche Computerspielpreis wird an diesem Mittwoch im Rahmen einer Gala mit 600 Gästen im Palais am Funkturm verliehen - und zwar in 15 Kategorien. Die Auszeichnung gilt als wichtigster Preis der Games-Branche und wird seit 2009 vergeben. Zuletzt fand die Verleihung abwechselnd in München und Berlin statt. Auch für die Ausgabe 2026 hat sich Berlin beworben. Nach Angaben der landeseigenen Gesellschaft Berlin Partner gibt es in der Hauptstadt etwa 350 Unternehmen der Computerspiele-Branche mit mehr als 4.000 Beschäftigten. Sie erwirtschafteten zuletzt einen jährlichen Gesamtumsatz von mehr als 400 Millionen Euro.