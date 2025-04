Erste Osterfeuer fallen wegen hoher Waldbrandgefahr aus

Osterfeuer sind eine beliebte Tradition. Aufgrund der erhöhten Waldbrandgefahr wurden einige Feuer abgesagt. © dpa

Die Gefahr von Waldbränden ist wegen der Trockenheit nach wie vor hoch - erste Osterfeuer fallen deshalb aus. In der Uckermark etwa und in der Prignitz wurden am Gründonnerstag geplante Veranstaltungen abgesagt.

Sollte sich die Lage nicht durch reichlich Regen entspannen, dürften Kommunen auch in den kommenden Tagen Osterfeuer absagen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet nicht damit, dass es sehr nass wird.

Berliner Senat bittet um Verzicht auf Osterfeuer Der Berliner Senat rief dazu auf, wegen der Waldbrandgefahr auf Osterfeuer zu verzichten. In Brandenburg mussten Feuerwehren in den vergangenen Tagen mehrfach ausrücken, weil Waldboden brannte. Es wird auch wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Hohe Waldbrandgefahr in Brandenburg In sieben Landkreisen in der Mitte und im Süden Brandenburgs herrschte heute die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 - das bedeutet eine sehr hohe Gefahr. In den westlichen und nördlichen Regionen galt fast überall die Stufe 4. Nur im Landkreis Prignitz war die Gefahr niedriger (Stufe 3). Einige Kommunen teilten mit, dass bei Waldbrandgefahrenstufe 4 Osterfeuer untersagt werden.

Kein flächendeckender Regen angesagt Ist Entspannung durch Regen in Sicht? «Ich denke, dass sich nur vereinzelt die Waldbrandstufen dadurch verbessern», sagte ein DWD-Meteorologe zu den Aussichten. Es werde nur örtlich, aber nicht flächendeckend regnen. «Die Mengen sind nicht groß.» Neben Schauern kann es in den kommenden Tagen auch vereinzelt Gewitter geben. Es wird nicht mehr so warm.