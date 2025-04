Projekt Stadtteilmütter geht weiter

Die Stadtteilmütter stammen selbst aus Einwandererfamilien, die schon länger in Deutschland leben. Sie unterstützen andere Familien mit Kindern auf vielfältige Weise. Sie helfen ihnen beim Ankommen in Berlin, im Umgang mit Behörden, beim Kita- und Schulbesuch. Sie informieren auch über Hilfsangebote in den Bezirken, etwa in Familienzentren. Sogenannte Stadtteilmütterstellen sind über die Bezirke verteilt.