Stromnetz Berlin will knapp drei Milliarden Euro investieren

Deshalb plane das landeseigene Unternehmen in den kommenden fünf Jahren Investitionen in Höhe von 2,9 Milliarden Euro, sagte Geschäftsführer Erik Landeck in Berlin. In den vergangenen fünf Jahren seien 1,3 Milliarden Euro investiert worden. Der Aufsichtsratsvorsitzende und Staatssekretär für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Severin Fischer, bezeichnete das Stromnetz als Schlüssel für Energie-, Wärme- und Mobilitätswende.