Zahl der Straftaten in Berlin gestiegen

Gewaltdelikte in Partnerschaft und Familie nahmen um 2,3 Prozent auf 19.213 zu. Das ist laut Spranger der höchste Wert seit zehn Jahren. Mehr als 70 Prozent der Opfer sind weiblich. 66 Frauen wurden in dem Zusammenhang schwer und 9 tödlich verletzt. Spranger verwies weiter auf eine hohe Zahl von Angriffen auf Polizeibeamte. 2024 wurden laut Statistik 10.584 Polizistinnen und Polizisten im Dienst Opfer einer Gewalttat, viele im Zusammenhang mit Demonstrationen. Das waren 981 Beamte oder 10,2 Prozent mehr als 2023. Die Zahl der Angriffe auf Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten nahm dagegen binnen Jahresfrist um 50 auf 326 ab (-13,3 Prozent). Die Innensenatorin führte das auf verstärkten Schutz durch die Polizei etwa an Silvester zurück.