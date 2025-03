Der ehemalige Güterbahnhof Köpenick sei einer der großen Wohnungsbauschwerpunkte in Berlin, sagte Gaebler. «In den kommenden Jahren entsteht hier ein innovatives Wohnquartier, das weitestgehend klimaneutral und autoarm sein wird.» Es soll entsprechend gut an den Öffentlichen Nahverkehr angeschlossen sein. Auch Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas sowie eine Grund- und Gemeinschaftsschule sind Gaebler zufolge vorgesehen. Richtfest für die Grundschule soll noch in diesem Jahr sein.