An einer Verwaltungsreform haben sich in den vergangenen Jahrzehnten schon etliche Senate versucht, scheiterten am Ende aber an zu vielen Widerständen. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte das Vorhaben nach Amtsantritt 2023 zur Chefsache erklärt. Neben den Bezirken und den Koalitionsfraktionen hat er auch Grüne und Linke in den Vorbereitungsprozess für die Reform eng eingebunden. Mindestens eine der beiden Oppositionsfraktionen braucht die Koalition aus CDU und SPD für die angestrebten Verfassungsänderungen, weil dazu eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Abgeordnetenhaus nötig ist.