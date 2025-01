Der Zuwachs beim Solarausbau ist allerdings nicht mehr so groß wie in den zurückliegenden Jahren: So stieg die Zahl der neuen Anlagen - auf deutlich niedrigerem Niveau - von gut 1.900 in 2021 auf fast 3.800 im Jahr darauf und dann um mehr als das Zweieinhalbfache auf gut 10.800. Die Berliner Landesregierung hat Giffey zufolge weiterhin das Ziel, bis zum Jahr 2035 insgesamt 25 Prozent des in Berlin erzeugten Stroms aus Sonnenenergie zu gewinnen. «Auch in diesem Jahr machen wir dafür weiter Tempo.»