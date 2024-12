Berliner Abgeordnetenhaus beschließt Nachtragshaushalt für 2025

Das jährliche Haushaltsvolumen in Berlin war in den vergangenen Jahren stark auf zuletzt um die 40 Milliarden Euro gewachsen. Zum Vergleich: 2016 waren es noch rund 26 Milliarden Euro. Diese Entwicklung gelte es zu korrigieren, sagte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) in einer Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus. Der Haushalt müsse auch aus Verantwortung für nachfolgende Generationen in Ordnung gebracht werden.