Es bleibt bis in die Mittagsstunden verbreitet heiter bis sonnig, dann können sich Gewitter bilden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Sie haben Unwetterpotenzial aufgrund des erwarteten heftigen Starkregens. Maximal 31 Grad sind im Tagesverlauf zu erwarten. In der Nacht ist regional weiter mit Gewittern und Sturmböen zu rechnen. In den Morgenstunden ziehen diese dann langsam ab. Nachts sinken die Temperaturen bis auf 14 Grad.