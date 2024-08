BVG schafft Barzahlung in Bussen ab

Durchschnittlich zahlen Fahrgäste mittlerweile nur noch drei Tickets pro Tag und Bus mit Bargeld - die Entscheidung entlastet die Busfahrerinnen und Busfahrer enorm, so die BVG. Auch für die Fahrgäste soll es unkomplizierter und schneller gehen. Wer kein Deutschlandticket, Berlin-Abo oder andere Zeitkarten hat und sein Ticket nicht per App oder zuvor am Automaten kauft, könne mit Giro- und gängigen Kreditkarten, digitalen Diensten wie Apple oder Google Pay oder einer wiederaufladbaren BVG-Guthabenkarte zahlen. Diese gebe es in den Kundenzentren und Annahmestellen von Lotto Berlin. Geplant ist ein Vertriebsnetz mit neuen Kooperationspartnern wie Spätis, Einzelhändlers und Tankstellen.