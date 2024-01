Warnstreik bei der BVG am Freitag

In fast allen Bundesländern kommt es am Freitag zu ganztägigen Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). «Da jetzt in allen Bundesländern Tarifverhandlungen stattgefunden haben und ohne Ergebnis geblieben sind, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um mehr Druck auf die Arbeitgeber zu machen», teilte die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende, Christine Behle, mit. Auf Fahrgäste kommen damit an diesem Freitag erneut erhebliche Einschränkungen vor allem im Berufsverkehr zu.