Rund 1200 Lehrkräfte im vergangenen Jahr verbeamtet

Angesichts des erheblichen Fachkräftemangel an den Schulen hatte Berlin 2022 die Verbeamtung von Lehrerinnen und Lehrern nach 18 Jahren Unterbrechung wieder eingeführt. In allen anderen Bundesländern war sie bereits Standard. Der Weg dahin wurde nicht nur neu ausgebildeten Lehrkräften eröffnet, sondern auch angestellten Lehrerinnen und Lehrern, die schon im Dienst sind. Die Altersgrenze für die Verbeamtung wurde für sie vorübergehend von 45 auf 52 Jahre erhöht. Auch künftig sollen nach Angaben der Bildungsverwaltung zunächst die älteren Lehrkräfte verbeamtet werden, damit der Vorgang vor Erreichen der festgelegten Altersgrenze abgeschlossen ist. «Organisatorisch finden in jedem Berliner Bezirk einmal monatlich Verbeamtungen statt, die durch die regionale Schulaufsicht in den Außenstellen durchgeführt werden», so die Bildungsverwaltung.