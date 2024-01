Amtliche Warnung vor Glatteis: Feuerwehr im Ausnahmezustand

In Berlin wurde die Bevölkerung via Warnapp informiert: Im gesamten Stadtgebiet sei mit «markanter Glätte» vor allem auf den Gehwegen zu rechnen. Auf vermeidbare Aktivitäten im Freien sollten die Menschen besser verzichten, hieß es. Die Feuerwehr Berlin schrieb auf der Online-Plattform X, vormals Twitter, die Straßenglätte führe zum Ausnahmezustand und einer hohen Auslastung bei der Feuerwehr. Alle verfügbaren Rettungswagen seien im Einsatz. Die Feuerwehr in Potsdam teilte bei X mit, es sei wegen Glatteis zu mehreren Verkehrsunfällen in der Landeshauptstadt gekommen.