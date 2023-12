Kondolenzbuch für Ehrenbürger Wolfgang Schäuble im Roten Rathaus

Schäuble war am Dienstagabend zu Hause im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen. Das teilte die Familie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Ein Kondolenzbuch für Wolfgang Schäuble liegt bis 05. Januar 2024 im Roten Rathaus aus. Berlinerinnen, Berliner und Gäste können sich dort während der regulären Öffnungszeiten des Rathauses von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr eintragen. Kai Wegner und die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Cornelia Seibeld, tragen sich am Donnerstagnachmittag in das Kondolenzbuch ein.