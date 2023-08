Maßnahmenpaket gegen Jugendgewalt finanziell aufgestockt

Wie Jugendsenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Dienstag mitteilte, stehen dafür bis 2025 nunmehr rund 107 Millionen Euro statt der zunächst eingeplanten 90 Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel werden laut Senatorin vor allem dafür eingesetzt, bewährte, häufig noch lokale Projekte zu verstetigen und auf die ganze Stadt auszuweiten. Nach ihren Angaben soll Geld fließen etwa für den Ausbau der Sozialarbeit an Kitas und Schulen vor allem in sozial benachteiligten Quartieren. An 16 Grundschulen sollen Familienzentren etabliert werden.