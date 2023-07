Wegner empfängt US-Botschafterin Gutmann im Roten Rathaus

«Berlin kann ein Leuchtturm der freien Städte sein», so der Regierende Bürgermeister. Im kommenden Jahr plant Wegner mit einer Delegation, zu der hochrangige Vertreter der Gesundheitswirtschaft gehören sollen, Boston zu besuchen. Dabei geht es darum, die Verbindungen in der Gesundheitswirtschaft auszubauen. Außerdem will er nach New York und in Berlins Partnerstadt Los Angeles reisen. US-Botschafterin Gutmann sicherte ihre Unterstützung zu. Los Angeles an der US-Westküste ist seit 1967 Berlins Partnerstadt und damit länger als jede andere.