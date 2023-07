Nachbarschaftsfonds fördert neue Projekte in Oberschöneweide

Nachbarschaftliche Projekte im Stadtteil Oberschöneweide werden in diesem Jahr wieder über den Nachbarschaftsfonds gefördert. Insgesamt stehen in dem Fonds 3000 Euro zur Verfügung, je Kleinprojekt beträgt die Fördersumme 500 Euro. Mit dem Nachbarschaftsfonds wird das ehrenamtliche Engagement von Menschen aus dem Kiez für den Kiez gefördert. Im Fokus stehen Projekte, die das Ziel verfolgen, den Stadtteil Oberschöneweide attraktiver zu gestalten. Das können zum Beispiel Pflanzaktionen, Hoffeste oder Aktionen für Familien, Kinder, Seniorinnen und Senioren sein. Initiativen und Einzelpersonen können sich mit einem kurzen schriftlichen Antrag auf eine Förderung bewerben. Der Nachbarschaftsfonds wird vom Verein SchöneVibes Kollektiv e.V. koordiniert. Der Fonds wird im Rahmen des Pilotprojektes „Oberschöneweide – Tradition und Moderne verbinden“ im Programm FEIN – Freiwilliges Engagement In Nachbarschaften zur Verfügung gestellt.