Inklusiver Spielplatz in Friedrichshain eröffnet

Unter dem Motto „Reise in ferne Galaxien“ ist Anfang Juni der erste Abschnitt der inklusiven Spiellandschaft an der Krautstraße in Friedrichshain eröffnet worden. Der neu gestaltete Spielplatz richtet sich vor allem an jüngere Kinder und soll das Miteinander von Kindern mit und ohne körperliche Behinderung fördern. Teil des inklusiven Spielangebots sind unter anderem ein barrierefreier Wasserspielplatz, ein Karussell mit Kunststoffbelag, das auch mit dem Rollstuhl befahren werden, und ein Hand-Wipper. Die drei vorhandenen Schaukeln können von Kindern mit jeweils unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen genutzt werden.