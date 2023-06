Strausberger Platz wird umgebaut und soll sicherer werden

Um alle Verkehrsarten rund um den großen Kreisverkehr besser steuern zu können, werden 30 Erfassungseinrichtungen in die Straßen eingebaut - das sind Systeme im Straßenbelag, die etwa die Anzahl der Autos erfassen und so den Verkehr steuern. Für den Radverkehr ist ein eigenes Kamera-Erfassungssystem geplant. Für Fußgänger werden in einem Pilotprojekt an Ampeln berührungslose Radartaster erprobt.