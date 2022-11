Wahlwiederholung in Berlin im Februar

Die von Pannen geprägte Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wird komplett wiederholt. Die Abstimmung am 26. September 2021 sei wegen «schwerer systemischer Mängel» ungültig, urteilte der Berliner Verfassungsgerichtshof.

Aus Sicht des Verfassungsgerichtshofs gab es eine «Vielzahl schwerer Wahlfehler» - und zwar schon bei der Vorbereitung wie dann auch am Wahltag selbst. Diese seien mandatsrelevant gewesen - haben sich also auf die Zusammensetzung des Parlaments ausgewirkt. Der Grundsatz der Allgemeinheit, Gleichheit und Freiheit sei verletzt worden.

Urteil in dieser Form bislang einzigartig in Deutschland

Das Urteil über eine komplette Wahlwiederholung ist in dieser Form bislang einzigartig in Deutschland. Das Hamburgische Verfassungsgericht hatte die Wahl zur Bürgerschaft 1991 für ungültig erklärt, allerdings aus anderen Gründen: Die CDU hatte ihre Kandidaten unrechtmäßig aufgestellt. In der Folge gab es dann 1993 eine Neuwahl, nachdem sich das Parlament aufgelöst hatte. Die Berliner Entscheidung ist nicht unumstritten - auch in den Reihen des Verfassungsgerichts. Das Urteil sei mit 7:2 Stimmen ergangen, teilte Präsidentin Selting mit. Etliche Politiker und Rechtsexperten hatten in den vergangenen Monaten für eine Teilwiederholung plädiert.