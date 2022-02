Senat berät über Großveranstaltungen und 2G-Regel im Handel

An der Corona-Pandemie kommt der Berliner Senat auch bei seiner ersten Sitzung nach den Winterferien nicht vorbei.

Beratungen über 2G-Ende im Einzelhandel

Beraten wird heute unter anderem über das Aus für die 2G-Regel, die Einkaufen in weiten Teilen des Einzelhandels nur Geimpften und Genesenen erlaubt. Das Ziel ist, sie «zeitnah» zu beenden, wie die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Montag (07. Februar 2022) mitgeteilt hat. Voraussichtlich wird noch nicht am Dienstag darüber beschlossen, sondern in der Woche darauf. Statt der 2G-Regel soll im Einzelhandel dann überall eine FFP2-Maskenpflicht gelten. Brandenburg hat ebenfalls angekündigt, sich von 2G beim Shoppen zu verabschieden.