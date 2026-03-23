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Einschränkungen bei der S-Bahn während der Osterferien

Ringbahn

Die Ringbahn ist von den Bauarbeiten während der Osterferien betroffen. (Archivbild)

© dpa

Wegen Bauarbeiten kommt es während der Osterferien zu Einschränkungen bei der Berliner S-Bahn.

Die Ringbahn ist vom 30. März bis in die Nacht auf den 13. April zwischen Treptower Park und Tempelhof unterbrochen, wie die Bahn mitteilte. Grund ist die Erneuerung des elektronischen Stellwerks Neukölln. 

Ersatzbusse im Einsatz

Die Linie S46 aus Königs Wusterhausen endet deshalb am Treptower Park, ebenso die Linie S47 aus Spindlersfeld. Auf den Ringbahnlinien S41 und S42 sind auf dem betroffenen Abschnitt während der Osterferien Ersatzbusse im Einsatz. Auch auf der S46 fahren Busse zwischen dem S- und U-Bahnhof Tempelhof und dem S-Bahnhof Baumschulenweg. Ebenfalls gebaut wird in Lichterfelde Süd. Dort erneuert die Bahn zwischen dem 27. März und dem 13. April Gleise. Zwischen Teltow Stadt und Lichterfelde Ost ist deshalb der S-Bahnverkehr unterbrochen. Betroffen sind die Linien S25 aus Hennigsdorf und S26 aus Blankenburg. Beide Verbindungen enden in Lankwitz.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 23. März 2026
Letzte Aktualisierung: 23. März 2026

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