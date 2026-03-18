Bauen soll in Berlin einfacher und günstiger werden

Ziel ist die Reduzierung der Baukosten und die Beschleunigung der Bauvorhaben, sagte der SPD-Politiker. Das Einfach-Bauen-Gesetz ist ein sogenanntes Artikelgesetz, durch das gleichzeitig mehrere bestehende Gesetze geändert werden. In diesem Fall geht es dabei um die Bauordnung, das Denkmalschutzgesetz und das Ausführungsgesetz zum Baugesetzbuch. Das Ziel insgesamt ist, rechtliche Standards so abzusenken und Verfahren so zu beschleunigen, dass die Baukosten sinken und das Bauen bezahlbarer Wohnungen erleichtert wird.