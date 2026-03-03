Klimarisikoanalyse: Mehr Hitzetage in Berlin

Im Vergleich des Zeitraums von 1991 bis 2020 zu dem von 1971 bis 2000 nahm die mittlere Anzahl der Sommertage von 39 auf 49 pro Jahr und der Heißen Tage von 8 auf 13 zu. Die Zahl der Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt, ist von 1,1 auf 1,3 gestiegen. Nach den in der «Klimarisikoanalyse» genannten Daten ging die Zahl der Eistage von 20 auf 17 pro Jahr zurück. Hitzebelastung wirkt sich den Angaben zufolge besonders stark auf vulnerable Bevölkerungsgruppen wie ältere Menschen, solche mit Vorerkrankungen und Kleinkinder, aus.