Alle Berliner Schulen mit schnellem Internet

Die Kosten bezifferte die Bildungsverwaltung auf mehr als 50 Millionen Euro. 24 Millionen Euro steuerte das Land bei, weitere 27 Millionen Euro stammen aus dem Digitalpakt Schule von Bund und Ländern. «Schnelles Internet ist heute so wichtig wie Wasser und Strom», erklärte die Berliner Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung, Martina Klement. «Ohne eine stabile und schnelle Verbindung gibt es keine gute digitale Bildung und keinen Zugang zu Zukunftstechnologien.» Nun könnten Schülerinnen und Schüler direkt im Unterricht mit modernen digitalen Anwendungen arbeiten, auch mit Künstlicher Intelligenz (KI).