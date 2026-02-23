Stadtreinigung bittet um Hilfe beim Entfernen von Splitt

© dpa
Berlin-Monitor: Zustimmung zur Demokratie sinkt
In der Berliner Bevölkerung steht zwar nach wie vor eine große Mehrheit hinter dem demokratischen System, die Zustimmung bröckelt aber und Skepsis nimmt zu. mehr
Auf vielen Gehwegen in Berlin liegt derzeit noch jede Menge Streusplitt - und das wird auch noch einige Wochen lang so bleiben.
Die Berliner Straßenreinigung (BSR) rechnet damit, ihn voraussichtlich bis Mitte April beseitigt zu haben und bittet Anlieger und Hauseigentümer um Unterstützung, damit es möglichst schnell vorangeht.
"Wir hoffen, dass es viele Bürger gibt, die mit anpacken", sagte der Leiter der BSR-Straßenreinigung, Axel Koller - und gab dafür gleich mehrere Tipps: