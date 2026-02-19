BVG testet System für exaktere Anzeigen auf U-Bahnhöfen

Ziel des Pilotprojekts sei es, U-Bahnen auch im Tunnel in Echtzeit und metergenau zu lokalisieren. «So werden die Ankunftsanzeigen auf den Bahnsteigen präziser – und die Leitstelle behält den Betrieb sekundengenau im Blick», so die BVG. Die ersten Tests auf der U2 seien jetzt gestartet. Für das Projekt werden U-Bahnen und Stationen laut BVG mit eigens entwickelten Funkgeräten ausgestattet. Das System ermögliche kontinuierlich festzustellen, wo sich ein Zug befindet, wie schnell er fährt und wie viele Sekunden es noch bis zur nächsten Einfahrt im Bahnhof sind.