BVG testet System für exaktere Anzeigen auf U-Bahnhöfen

© dpa
© dpa
Fahrgäste der Berliner U-Bahn sollen künftig genauer erfahren, wann ihr Zug in den Bahnhof einfährt.
Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und das Unternehmen MOXZ testen dazu eine «weltweit neuartige» Funktechnologie im U-Bahn-Netz, wie es in einer Mitteilung hieß.
Ziel des Pilotprojekts sei es, U-Bahnen auch im Tunnel in Echtzeit und metergenau zu lokalisieren. «So werden die Ankunftsanzeigen auf den Bahnsteigen präziser – und die Leitstelle behält den Betrieb sekundengenau im Blick», so die BVG. Die ersten Tests auf der U2 seien jetzt gestartet. Für das Projekt werden U-Bahnen und Stationen laut BVG mit eigens entwickelten Funkgeräten ausgestattet. Das System ermögliche kontinuierlich festzustellen, wo sich ein Zug befindet, wie schnell er fährt und wie viele Sekunden es noch bis zur nächsten Einfahrt im Bahnhof sind.
«Smarte Innovationen sind ein zentraler Baustein für einen stabilen und verlässlichen Betrieb», sagte der BVG-Vorstandsvorsitzende Henrik Falk. «Wenn es gelingt, die Bahnen auch im Tunnel jederzeit präzise zu lokalisieren, profitieren davon sowohl unsere Leitstellen als auch unsere Fahrgäste – durch aktuellere Anzeigen, bessere Prognosen und mehr Transparenz im Betrieb.» Auf den Bahnsteigen Berliner U-Bahnhöfe befindet sich eine Anzeige, die die Minuten bis zu Einfahrt des nächsten und oft auch übernächsten Zuges angibt. Die Anzeige ist vielfach hilfreich, jedoch bisher nicht immer zuverlässig.